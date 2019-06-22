Александр Братчиков: Псков готов к приему гостей Ганзы

16:47, 22 июня 2019, ПАИ

Готовность сил и средств к проведению Ганзейских дней Нового времени обсудили в администрации Пскова 22 июня. Члены городского оргкомитета отчитались о проделанной работе и ответили на вопросы. В первую очередь, на вопросы жителей Пскова, поступающие по самым разным каналам, в том числе и в социальных сетях, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Псковичи интересуются деталями ограничения улиц, возможностью получения пропусков, прохода на праздничные площадки со своими прохладительными напитками.

Члены оргкомитета уточнили, что вся необходимая информация оперативно передается в СМИ. Так, подача заявок на пропуска завершена. Всего заявлено несколько тысяч машин, владельцы которых планируют проезжать на территорию праздничного пространства. Сейчас до них доносится информация о том, что припарковаться на пешеходных улицах будет нельзя. Только привезти товар в магазины или кафе и после разгрузки покинуть территорию. Пускать для такой разгрузки будут только ночью. Такая же схема утверждена для вывоза мусора и очистки биотуалетов.

Пройти на праздничные площадки со своими безалкогольными напитками можно, подчеркнул глава администрации Пскова Александр Братчиков. Однако только при условии, что тара не будет вскрыта до входа на ганзейское пространство.

«Город готов к приему гостей Ганзы. Говорить в процентном отношении, насколько именно, я бы не стал. Оценку дадут наши жители и гости Ганзы», - сказал Александр Братчиков.