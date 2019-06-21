В Пскове стартовало предварительное голосование «Единой России» по довыборам в облсобрание

09:04, 23 июня 2019, ПАИ

В Пскове стартовало предварительное голосование по определению кандидата от партии «Единая Россия» в региональный парламент по округу №2. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, счетный участок работает с 8:00 в здании естественно-математического лицея №20 (улица Текстильная, 18). Сделать свой выбор жители Пскова могут до 20:00.

На выдвижение от «Единой России» в Псковское облсобрание претендуют советник гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Максимов и студент ПсковГУ, руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Моргунов.

Вакантным кресло в Псковском областном Собрании депутатов стало после сложения полномочий Яном Лузиным.