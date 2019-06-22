Фестиваль в честь Дня молодежи пройдёт в Пскове

09:28, 23 июня 2019, ПАИ

23 июня с 12:00 до 16:00 в Детском парке Пскова состоится фестиваль в честь Дня молодежи и Дня борьбы с наркоманией, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

На площадках фестиваля жители и гости города смогут принять участие в подвижных играх, конкурсе рисунков на асфальте, розыгрыше призов и подарков. Также гостей фестиваля ждёт концертная программа, на которой будут выступать танцевальные коллективы и музыкальные группы Пскова. Помимо этого в рамках фестиваля все желающие смогут вступить в ряды «Российского союза молодежи».

Организаторами мероприятия выступили «Российский союз молодежи», псковский Дом офицеров, управление по контролю за оборотом наркотиков при МВД России по региону, управление общественных проектов и молодежной политики администрации области. Одним из партнеров фестиваля выступила «Команда — 2018».