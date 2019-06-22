0
20:52
Воспитанники псковского клуба «Юный моряк-подводник» отправились на атомную подлодку
17:01
Где и когда смотреть салют в дни Ганзы в Пскове
16:37
365 млн рублей получит Псков на реконструкцию парковых зон
16:12
Александр Братчиков: В дни Ганзы будем работать с регоператором в ручном режиме
15:44
Около 1500 сотрудников полиции и Росгвардии обеспечат порядок в Пскове в дни Ганзы
15:07
Себежскому району присвоят звание Края партизанской славы Псковской области
13:31
Землю с воинских захоронений Псковской области отправят в Москву
Еще новости
Общество

Фестиваль в честь Дня молодежи пройдёт в Пскове

23 июня с 12:00 до 16:00 в Детском парке Пскова состоится фестиваль в честь Дня молодежи и Дня борьбы с наркоманией, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

На площадках фестиваля жители и гости города смогут принять участие в подвижных играх, конкурсе рисунков на асфальте, розыгрыше призов и подарков. Также гостей фестиваля ждёт концертная программа, на которой будут выступать танцевальные коллективы и музыкальные группы Пскова. Помимо этого в рамках фестиваля все желающие смогут вступить в ряды «Российского союза молодежи».

Организаторами мероприятия выступили «Российский союз молодежи», псковский Дом офицеров, управление по контролю за оборотом наркотиков при МВД России по региону, управление общественных проектов и молодежной политики администрации области. Одним из партнеров фестиваля выступила «Команда — 2018».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • #Команда2018
Берега острова Залита очистили от мусора псковские волонтеры Памятник Петру I появится в Пскове Проектные школы начнут работу в районах Псковской области с сентября Советник псковского губернатора рассчитывает, что проектный офис «Команды 2018» станет кузницей кадров Бизнес-тренер: Проектный офис «Команды 2018» в Пскове – не только для молодежи 600 заявок поступили от инициативных псковичей на сайт «Команды 2018» за год Определены победители великолукского этапа Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора 18 команд борются за кубок губернатора по дворовому футболу Псковской области Юрий Сорокин: Чемпионат по дворовому футболу помогает выявить спортивные таланты Кубок губернатора по дворовому футболу начали разыгрывать в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Воспитанники псковского клуба «Юный моряк-подводник» отправились на атомную подлодку
22 июня 2019
Воспитанники псковского клуба «Юный моряк-подводник» отправились на атомную подлодку
Где и когда смотреть салют в дни Ганзы в Пскове
22 июня 2019
Где и когда смотреть салют в дни Ганзы в Пскове
365 млн рублей получит Псков на реконструкцию парковых зон
22 июня 2019
365 млн рублей получит Псков на реконструкцию парковых зон
Александр Братчиков: В дни Ганзы будем работать с регоператором в ручном режиме
22 июня 2019
Александр Братчиков: В дни Ганзы будем работать с регоператором в ручном режиме
Около 1500 сотрудников полиции и Росгвардии обеспечат порядок в Пскове в дни Ганзы
22 июня 2019
Около 1500 сотрудников полиции и Росгвардии обеспечат порядок в Пскове в дни Ганзы
Себежскому району присвоят звание Края партизанской славы Псковской области
22 июня 2019
Себежскому району присвоят звание Края партизанской славы Псковской области
Землю с воинских захоронений Псковской области отправят в Москву
22 июня 2019
Землю с воинских захоронений Псковской области отправят в Москву
Митинги в День памяти и скорби проходят в Пскове
22 июня 2019
Митинги в День памяти и скорби проходят в Пскове

Идет загрузка...