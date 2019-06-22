Акция «Свеча памяти» прошла у псковского Дома офицеров

10:04, 23 июня 2019, ПАИ

Акция «Свеча памяти», приуроченная к 78-ой годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла у мемориального комплекса псковичам и воинам псковского гарнизона в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в памятном мероприятии приняли участие городские власти, военнослужащие, жители и гости Пскова, творческие коллективы Дома офицеров.

В ходе акции псковичи почтили память погибших во время войны земляков и советских солдат минутой молчания. Они также возложили к памятному знаку гирлянду воинской славы и цветы. К присутствующим обратился депутат Псковской гордумы Валерий Тюменцев. Он призвал всех с благодарностью относиться к тем, кто в свое время самоотверженно выполнил свой долг перед Родиной и сражался за свободу. Депутат подчеркнул, что акция «Свеча Памяти» – хорошая возможность напомнить россиянам, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне.

Акция «Свеча памяти» проводится ежегодно с 2009 года накануне Дня памяти и скорби 22 июня, Дня Победы 9 мая и в другие памятные дни. В эти дни граждане зажигают свечи в честь погибших в годы Великой Отечественной войны.