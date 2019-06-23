Названы правила выбора качественного алкоголя

11:03, 23 июня 2019, ПАИ

В России названы правила, которые помогут гражданам выбрать качественный и безопасный алкоголь. Соответствующие советы опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства призывают россиян покупать алкоголь только в магазинах с лицензией на розничную продажу спиртного. Данный документ должен быть размещен в магазинах в доступном для ознакомления месте. При этом Роспотребнадзор настоятельно рекомендует не покупать алкоголь в местах несанкционированной торговли — павильонах, киосках и с рук, а также через интернет.

Граждане, покупающие спиртное, должны обращать внимание и на стоимость товара. В настоящее время минимальная розничная цена на водку крепостью 40% и объемом 0,5 литра должна составлять не менее 205 рублей, коньяка того же объема — не менее 371 рубля.

Специалисты Роспотребнадзора уточняют, что на упаковке спиртного должны быть размещена целая без повреждений федеральная марка для российского производителя или акцизная марка для импортного производителя. А на марке должен быть штрихкод, на котором имеется информация о производителе, наличии лицензии, дате розлива. Помимо этого название товара на марке должно совпадать с названием на этикетке. На ней также должна содержаться информация об объемной доле этилового спирта в продукте и объем тары в литрах.

Также Роспотребнадзор советует гражданам проверять колпачок спиртного. Он должен плотно прилегать к стеклу бутылки, не прокручиваться, а при переворачивании емкости её содержимое не должно вытекать.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что в наши дни подлинность спиртного можно проверить с помощью любого смартфона. Для этого необходимо установить соответствующее приложение.