Псковский губернатор обсудил развитие музея-заповедника «Изборск» с директором учреждения

11:53, 23 июня 2019, ПАИ

22 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников находился с рабочим визитом в Изборске. Об этом глава региона сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

В частности, губернатор побывал в государственном музее-заповеднике «Изборск», где с директором учреждения Натальей Дубровской обсудил вопросы дальнейшего развития музея-заповедника. «Мы договорились об определении мест торговли для малого и среднего предпринимательства и решили вопрос выкупа участка для музея», - написал Михаил Ведерников.

Глава региона также выразил благодарность за то, что для него провели полноценную экскурсию по всем достопримечательностям музейного комплекса.