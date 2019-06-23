Соглашение о взаимодействии сторон заключат главные следователь и защитник прав предпринимателей Псковской области

12:30, 23 июня 2019, ПАИ

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области генерал-майор юстиции Пётр Крупеня и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев договорились о заключении соглашения, которое будет регламентировать порядок взаимодействия сторон при решении вопросов соблюдения прав и законных интересов предпринимателей на территории региона.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, об этом стороны договорились в рамках рабочей встречи, на которой обсуждались вопросы соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Также на встрече Пётр Крупеня и Аркадий Мурылев рассмотрели дальнейшие перспективы сотрудничества, которое на сегодняшний день ведется в рамках действующего законодательства.