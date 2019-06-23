0
14:06
Фотофакт: В Пскове наносят граффити на стене дома на улице Пушкина
11:53
Псковский губернатор обсудил развитие музея-заповедника «Изборск» с директором учреждения
10:04
Акция «Свеча памяти» прошла у псковского Дома офицеров
20:52
Воспитанники псковского клуба «Юный моряк-подводник» отправились на атомную подлодку
17:01
Где и когда смотреть салют в дни Ганзы в Пскове
16:37
365 млн рублей получит Псков на реконструкцию парковых зон
16:12
Александр Братчиков: В дни Ганзы будем работать с регоператором в ручном режиме
Еще новости
Общество

Соглашение о взаимодействии сторон заключат главные следователь и защитник прав предпринимателей Псковской области

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области генерал-майор юстиции Пётр Крупеня и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев договорились о заключении соглашения, которое будет регламентировать порядок взаимодействия сторон при решении вопросов соблюдения прав и законных интересов предпринимателей на территории региона.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, об этом стороны договорились в рамках рабочей встречи, на которой обсуждались вопросы соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Также на встрече Пётр Крупеня и Аркадий Мурылев рассмотрели дальнейшие перспективы сотрудничества, которое на сегодняшний день ведется в рамках действующего законодательства. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фотофакт: В Пскове наносят граффити на стене дома на улице Пушкина
23 июня 2019
Фотофакт: В Пскове наносят граффити на стене дома на улице Пушкина
Псковский губернатор обсудил развитие музея-заповедника «Изборск» с директором учреждения
23 июня 2019
Псковский губернатор обсудил развитие музея-заповедника «Изборск» с директором учреждения
Акция «Свеча памяти» прошла у псковского Дома офицеров
23 июня 2019
Акция «Свеча памяти» прошла у псковского Дома офицеров
Воспитанники псковского клуба «Юный моряк-подводник» отправились на атомную подлодку
22 июня 2019
Воспитанники псковского клуба «Юный моряк-подводник» отправились на атомную подлодку
Где и когда смотреть салют в дни Ганзы в Пскове
22 июня 2019
Где и когда смотреть салют в дни Ганзы в Пскове
365 млн рублей получит Псков на реконструкцию парковых зон
22 июня 2019
365 млн рублей получит Псков на реконструкцию парковых зон
Александр Братчиков: В дни Ганзы будем работать с регоператором в ручном режиме
22 июня 2019
Александр Братчиков: В дни Ганзы будем работать с регоператором в ручном режиме
Около 1500 сотрудников полиции и Росгвардии обеспечат порядок в Пскове в дни Ганзы
22 июня 2019
Около 1500 сотрудников полиции и Росгвардии обеспечат порядок в Пскове в дни Ганзы

Идет загрузка...