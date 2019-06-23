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Общество

Путин поздравил россиян с празднованием Сабантуя

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с народным праздником плуга — Сабантуем, сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что праздник Сабантуй символизирует уважение к созидательному труду землепашцев, является важной, неотъемлемой частью культурного кода россиян, богатейшего исторического, духовного наследия.

Владимир Путин подчеркнул, что Сабантуй объединяет людей. «Его широко и с любовью отмечают представители самых разных национальностей во многих регионах России», - отметил он.

Сабантуй — народный праздник окончания весенних полевых работ. Его отмечают более чем в 50 регионах России и в ряде зарубежных стран. Праздник символизирует преемственность прошлого, настоящего и будущего.

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