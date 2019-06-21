Бытовую технику украли с дачи в Красногородском районе

15:04, 23 июня 2019, ПАИ

В Красногородском районе 37-летний безработный, ранее неоднократно судимый местный житель украл из дачного дома в деревне Овсянки бытовую технику, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина выставил оконную раму и залез в дом. Оттуда он похитил телевизор, микроволновую печь, газовую плиту, магнитофон и другое имущество. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемого в данной краже, у него была изъята часть похищенного. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ещё одна кража произошла в Усвятском районе. 34-летний безработный гражданин Белоруссии украл из дома в деревне Шершни велосипед. Полицейские задержали вора и изъяли у него похищенный велосипед. Мужчина дал признательные показания. Сейчас в отношении него проводится проверка.