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Общество

Три объекта культурного наследия отреставрируют в Псковской области

В Псковской области объявлены два конкурса на проведение ремонтно-реставрационных работ и один на разработку проектной документации для проведения реставрационных работ на объектах культурного наследия, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Федеральное государственное казенное учреждение «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» разместила на портале госзакупок извещения о проведении конкурсных процедур на проведение ремонтно-реставрационных работ на трёх объектах культурного наследия. В частности, объявлен конкурс с ограниченным участием на проведение ремонтно-реставрационных работ с приспособлением к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения «Зал Церковных собраний (Пороховы погреба Ансамбля Псковского кремля). Стартовая цена контракта составляет 30 млн. Подача заявок с 21 июня по 15 июля. Работы должны быть выполнены до 25 ноября 2019 года.

Также размещён запрос предложений на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Церковь Вонесения» в деревне Бельское Устье Порховского района. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 6 млн 747 тысяч 995,19 рубля. Подача заявок с 21 июня по 1 июля. Работы должны быть завершены до 25 ноября 2019 года.

Кроме того, на сайте госзакупок размещён конкурс с ограниченным участием на разработку проектной документации для проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения XV века «Церковь Михаила Архангела», расположенного в деревне Кобылье Городище Гдовского района. Стартовая цена контракта составляет 6 млн 310 тысяч 477,37 рубля. Подача заявок на участие в конкурсе с 20 июня по 12 июля. Срок выполнения работ по документации - до 30 апреля 2020 года.

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