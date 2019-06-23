18 наград завоевала сборная России в первый медальный день на Европейских играх в Минске

18:01, 23 июня 2019, ПАИ

Сборная России завоевала 18 наград в первый медальный день на Европейских играх в Минске и вышла в лидеры, сообщает «МатчТВ».

22 июня россияне завоевали 18 наград: девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые. «Золото» завоевали Кирилл Старцев и Виктория Аксенова (дуэты, спортивная акробатика), Елена Бондарева, Татьяна Казенюк, Екатерина Оноприенко и Андрей Перепелюк (самбо), Дарья Межецкая (дзюдо), Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина, Юлия Каримова и Сергей Каменский (дуэты, пулевая стрельба), а также Дина Аверина (художественная гимнастика).

Серебряные медали выиграли Анастасия Галашина и Владимир Масленников (дуэты, пулевая стрельба), Аксенова и Старцев (дуэты, спортивная акробатика), Ирина Долгова и Наталья Кузютина (дзюдо), а также самбист Саян Хертек.

«Бронзу» Европейских игр завоевали Галина Амбарцумян, Анна Балашова, Никита Клецков и Альсим Черноскулов (все — самбо).

На данный момент Россия занимает первую строчку в общекомандном зачете, вторую – команда Белоруссии (4-2-8), тройку лучших замыкает сборная Грузии (3-3-4). Европейские игры продлятся до 30 июня.