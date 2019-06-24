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Общество

Бюджетных мест в российских вузах может стать меньше к 2024 году

К 2024 году правительство прогнозирует сокращение числа бюджетных мест в российских вузах на 17%. Такие данные приведены в докладе кабмина Федеральному собранию, пишет газета «Известия».

На сегоднящний день насчитывается 518,4 тыс. бюджетных мест, а к 2024 году, по прогнозу, их станет 432,4 тыс. При этом ожидается увеличение количества абитуриентов на 15%. Конкурс при поступлении составит 1,9 человека на место при нынешних 1,4.

Причины таких изменений в докладе не называются.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков считает, что тенденция сокращения бесплатных мест касается, в основном, региональных вузов.

В то же время директор Центра трансформации образования Московской школы управления «Сколково» Ольга Назайкинская заметила, что способных абитуриентов готовы поддержать как крупные компании, так и сами университеты.

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