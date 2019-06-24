Штрафы за тонировку стёкол автомобиля могут отменить в России

09:45, 24 июня 2019, ПАИ

В России могут отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одного из авторов проекта главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

По мнению инициаторов, тонирование стёкол является международной практикой и позволяет сделать автомобиль не только комфортным, но и безопасным. При этом депутаты отмечают, что тонировка стёкол позволяет экономить топливо летом, так как в машинах с тонировкой меньше испольуется кондиционер.

В начале июня в России вступили в силу правила тюнинга автомобилей. Теперь владелец автомобиля обязан обратиться в ГАИ и получить разрешение на внесение изменений в конструкцию своего транспорта.