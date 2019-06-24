Топ-10 лучших мест для завораживающих фотографий в Пскове

13:29, 24 июня 2019, ПАИ

Каждый раз, приезжая в новый город, любой турист задается вопросом как, а главное где найти хорошие точки съемки, чтобы затем похвастаться своими туристическими набегами в соцсетях. Как найти самые красивые места Пскова, откуда открываются шикарные виды? Ответы на эти и ряд других вопросов дает фотограф Псковского агентства информации Дарья Хваткова.

Красоту Пскова сложно оспорить. Но разглядеть ее и главное запечатлеть бывает непросто. Облегчить жизнь туриста могли бы специальные знаки, расставленные в самых выгодных точках съемки. В некоторых европейских городах уже применяется подобная практика. В нашем же случае надо полагаться на опыт местных фотографов и наблюдателей.

Первая рекомендация которой стоит воспользоваться любому начинающему тревел-фотографу - стараться снимать на рассвете, либо на закате. И если встать в 4, а то и в 3 часа утра и бежать с камерой наперевес к точке съемки кажется вам не такой уж и хорошей затеей, то закатное время вполне можно застать на вечерней прогулке. Летом примерно в шесть часов вечера свет становится мягким и у него появляется золотое свечение. Тени плавно ложатся. В это время смело можно отправляться на фотопрогулку.

Путь любого выдающегося художника начинается с копирования. Поэтому вот маленькая шпаргалка: как сделать выдающиеся копии классических псковских видов.

Точка номер один. От Ольгинской Часовни с видом на Кремль.

Вид более чем классический, но не избитый. На переднем плане стоит часовня а на дальнем виден Кремль и крепостная стена. Отсюда же открывается вид на любимые многим буквы «Россия начинается здесь».

Точка номер два. Вид на устье реки Псковы и две башни с Золотой набережной.

Прогуливаясь по Золотой набережной можно заметить отличный план, открывающийся с берега. Если спуститься к воде, то в тени деревьев можно снять несколько отличных кадров. Закат в этой точке особенно красив. Фестиваль водяных фонариков, а его нередко проводят именно здесь, дополнительно украсит фото. Разного рода детали, например, чайки или парапланы дополнят картину.

Точка номер три. Вид на Мирожский Монастырь из Покровских ворот.

Прогулявшись по набережной реки Великой рекомендуем заглянуть во двор Покровской башни. Там же можно ознакомиться с храмом Покрова и Рождества Богородицы от Пролома. За ним место битвы псковичей с войском Стефана Батория, так называемый Баториев Пролом. Выглянув же из ворот можно сделать несколько снимков монастыря на другом берегу. Мысль о том, что из 16 века открывается вид на 12-ый может взволновать.

Точка номер четыре. Вид на Троицкий собор со стороны двора Золотой набережной (ул. Герцена)

Это вполне нетривиальная обзорная точка. Здесь в окружении симпатичных разноцветных домиков возвышающийся собор выглядит особенно оригинально, даже по-европейски.

Точка номер пять. Набережная Псковы. Вид на Гремячую башню и церковь Козьмы и Дамиана.

Гремячая башня — место, окутанное мистическими легендами. Ее полуразрушенный вид действительно создает неповторимые образы средневековой эпохи. Гремячая башня ранее называлась Космодемьянской — по имени существовавшего здесь Косьмодамианского монастыря, от которого на горе сохранилась церковь. Любопытному туристу полезно знать, что настоящая Гремячая башня была выстроена неподалёку, над Гремячими воротами. Но когда ее разрушили, название перекочевало на Космодемьянскую. Существует легенда, и она уже известна даже за пределами Пскова, будто в этой самой башне спит красавица - княжеская дочь. Говорят, ее прокляла мать, и именно поэтому девушка никак не может проснуться. Снять заклятие сможет только самый смелый юноша, который решится провести у ее постели 12 дней.

На противоположном от башни берегу расположен Финский парк. Здесь можно расположиться для пикника и сделать несколько милых фотокарточек на память.

Точка номер шесть. Вид на Троицкий собор из Захаба.

В обрамлении двух стен из каменной кладки Троицкий собор смотрится величественно.

Точка номер семь. Вид на город с горы Соколихи.

На горе Соколихе установлен памятник Александру Невскому и его дружине. Огромный тридцатиметровый монумент на возвышении впечатляет масштабом. Отсюда же открывается отличная панорама города,а если повернуться на 180 градусов, то и на Псковское озеро.

Точка номер восемь. Смотровая площадка у подножия Высокой башни.

Это самая очевидная туристическая фотозона. Но популярность ее вполне обоснована. С этой точки открывает вид на кремлевский комплекс построек, на Троицкий собор, и пузатую Плоскую башню, и окаймляющую всю эту красоту стену. Отсюда хорошо видно как зарождалось городское поселение и каких размеров был Псков в самом его начале.

Точка номер девять. Вид с пешеходного моста в Бродах на церковь Богоявления с Запсковья.

Мост через Пскову, связывающий центральную часть города с Запсковьем, располагается в очень живописном месте. На этом мосту получаются довольно романтические фотографии.

Точка номер десять. Вид на улицу Калинина и Успенскую церковь.

С какой стороны не подойдешь к Успенской церкви - она с любого ракурса хороша. И примечательна еще и тем что контрастирует с общим стилем псковского храмового зодчества, поскольку имеет более классические формы нового времени. Благодаря этому создается новый образ города - Псков земский.

Этот список может и должен дополняться личными находками туриста. Поскольку самое главное в путешествии — это то, какие впечатления остаются от увиденного. А удачные фотографии помогают сохранить в памяти самые приятные воспоминания.

Путешествуйте чаще. И обязательно приезжайте в Псков!