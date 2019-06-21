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Мотоциклист пострадал в ДТП в Великих Луках

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 34-летний мотоциклист, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 22 июня около 4:00 у дома №6 на улице Новосокольнической. Водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением и врезался в бордюрный камень. В результате столкновения мотоцикл опрокинулся. Мужчина получил травмы. На место прибыли сотрудники скорой помощи, пострадавшего госпитализировали.

Госавтоинспекция призывает граждан, управляющих мототранспортом, быть на дорогах предельно внимательными, использовать мотошлемы, соблюдать дистанцию, очередность проезда и скоростной режим.

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