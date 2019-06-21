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Великолучанин украл у пенсионерки кошелёк с деньгами и зубными коронками

В Великих Луках безработный 27-летний мужчина украл у 71-летней местной жительницы кошелёк с деньгами и зубными коронками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кража произошла в частном секторе у дома по улице Рыкановской 21 июня около 20:00. Неизвестный похитил у пенсионерки кошелек, в котором находились около 5 тысяч рублей, банковская карта и три золотые зубные коронки, после чего скрылся.  

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки с применением служебно-розыскной собаки установили подозреваемого в грабеже по «горячим следам». Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята. Проводится расследование.

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