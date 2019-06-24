Александр Братчиков: Администрация Пскова очень серьезно относится к вопросу гарантийных ремонтов

12:41, 24 июня 2019, ПАИ

Администрация Пскова очень серьезно относится к вопросу гарантийных ремонтов городских улиц, заявил сити-менеджер города Александр Братчиков. Об этом он сообщил по итогам выезда на Запсковье и в Центр 24 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Братчиков уточнил, что на данный момент составлен список из 53 улиц, которые находятся на гарантийном ремонте. Недочеты на 46 объектах уже устранены. «В целом подрядчики с пониманием к этому относятся, большинство улиц по гарантии отремонтированы. В их числе: Карла Маркса, Советская», - уточнил Александр Братчиков. По его словам, остались претензии к ДСУ-10, но в большей степени компания свои гарантийные обязательства выполнила. В течение двух дней этот подрядчик доделает участки в границах праздничного пространства Ганзейских дней, а остальные работы завершит до конца июня.

Что касается улицы Юности, глава администрации заявил о серьезных претензиях к ООО «СтройСистема». Он напомнил, что во время предыдущего выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на объект в конце апреля подрядчик обещал ввести улицу в эксплуатацию в течение месяца. Однако недоделок по-прежнему достаточно много: нужно отфрезеровать одну сторону Сиреневого бульвара, уложить верхний слой асфальта, на другой части улицы будут заменены бордюрный камень и два слоя асфальта. «Я думаю, что это очень хорошо отразится на качестве дороги», - пояснил Александр Братчиков.

Он добавил, что сегодня подрядчику предоставят список недоделок, касающихся благоустройства, светофорных объектов, качества покраски ограждающих конструкций. К 21 июля, перед Днем города, эта улица будет введена в эксплуатацию. «Если уж ты обещал губернатору, то уж, будь добр, выполни», - обратился сити-менеджер к подрядчику.

Он заявил, что в случае очередного затягивания сроков будут применены штрафные санкции: «Всё равно мы заставим их этот объект завершить, потому что он жизненно необходим для наших жителей».