Бесплатный концерт «От классики до современности» пройдет в Пскове 27 июня
Псковичей и гостей города приглашают посетить бесплатный концерт «От классики до современности». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, выступления артистов пройдут 27 июня в 19:00 в Городском культурном центре Пскова.
Концерт представляет Культурный центр имени Елены Образцовой по заказу комитета по внешним связям Санкт-Петербурга в рамках культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Псковскую область 27-28 июня.
Посетить концерт можно по пригласительным билетам, позвонив по телефону 8-(951)-754-60-02.