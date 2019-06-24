Почетные нагрудные знаки вручил Александр Котов отличникам ПсковГУ

12:58, 24 июня 2019, ПАИ

Свидетельства «За отличную учёбу» и почётные нагрудные знаки вручил председатель Псковского областного Собрания депутатов, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов 75 выпускникам Псковского государственного университета 24 июня. Об этом с торжественного приема выпускников, получивших диплом с отличием, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«В судьбе каждого человека наступают такие значимые события, когда предстоит определить цели в жизни, – сказал Александр Котов в обращении к выпускникам. – Вы уже многое доказали окружающим, с отличием окончили ведущий вуз нашего региона. И теперь вам предстоит реализовать полученные знания на практике. Не думайте, что это будет легко. Путь к успеху всегда не простой».

Спикер регионального парламента подчеркнул, что выпускникам предстоит преодолевать трудности, которые будут стоять перед ними. «Я глубоко убежден, что в ваших руках будущее Псковской области. Я хочу, чтобы вы используя молодость, энергию, ваши креативные мысли в полной мере реализовали себя здесь – на нашей Псковской земле».

Александр Котов выразил надежду, что знания выпускников пригодятся им на трудовом пути. Он пожелал им успехов, а также, чтобы они как можно быстрее нашли себя в обществе.

Псковский государственный университет окончили с отличием в 2019 году более 200 выпускников.