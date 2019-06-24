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Общество

Из-за рекордной жары в регионах России появились невиданные ранее в этих широтах насекомые

Из-за рекордной жары в регионах России появились невиданные ранее в этих широтах насекомые. Об этом сообщают федеральные СМИ.

Так, в Астраханской области обнаружили неизвестных жуков-вредителей, атакующих приусадебные участки. В социальных сетях местные дачники пишут, что насекомые уничтожают зеленые насаждения не хуже саранчи. По мнению специалистов, это красноголовые шпанки, активная фаза деятельности которых приходится на конец мая – начало августа. Распространению вредителей способствует жаркая погода.

В Московской области местные жители заявили о появлении ядовитых пауков – каракуртов из рода черных вдов. Однако биологи опровергают данную информацию, так как такие пауки редко меняют среду обитания. Каракурты встречаются в Саратовской и Волгоградской областях, а в центральную Россию могут переселяться только в исключительных условиях, к которым относится жара в течение нескольких сезонов. Специалисты отмечают, что данный вид пауков не всегда кусает людей, но от тесного контакта с ними лучше отказаться.

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