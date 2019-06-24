1 миллион рублей получит по итогам конкурса лучшее поселение Псковской области

14:29, 24 июня 2019, ПАИ

1 млн рублей грантовой поддержки получит городское поселение за первое место по итогам четвертого регионального курса «Лучшее поселение Псковской области». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, за второе место городское поселение получит полмиллиона рублей.

Конкурс охватывает и сельские поселения. Так, лучшее сельское поселение, занявшее первое место, получит 700 тысяч рублей, а второе – 300 тысяч. При этом на грантовую поддержки поселений в бюджете области предусмотрено 10,5 млн рублей.

В конкурсе могут участвовать все городские и сельские поселения с численностью населения до 1,7 тыс. человек, а также сельские поселения с численностью населения более 1,7 тыс. человек.

Сейчас прием заявок продолжается, он завершится 30 июня. Рассмотрение, оценка конкурсных материалов и составление списка претендентов на победу пройдут с 1 по 31 июля, а с 1 по 31 августа дадут оценку материалов на местности. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится с 1 сентября по 1 октября.

Поселения в этом году борются за звание лучших в трех номинациях: «Красота, комфорт, порядок», «Самое здоровое поселение», «Территория культуры». Номинацию «Экономика успеха» искличили из положения о конкурсе. Помимо этого, дополнен перечень критериев и показателей каждой номинации наличием территориального общественного самоуправления. В каждой номинации определят по два победителя.

Целью конкурса, предложенного депутатами Дубровенской волости Порховского района, стало повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по улучшению социально-экономического развития поселений.