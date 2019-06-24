ВТБ на треть нарастил выдачу кредитов наличными
ВТБ по итогам пяти месяцев 2019 года выдал более 575 тысяч кредитов наличными на общую сумму 378,5 млрд рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка, данный результат на 29% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
Портфель кредитов наличными ВТБ с начала года увеличился на 11% и по состоянию на 1 июня превысил 1,31 трлн рублей. Доля ВТБ в сегменте потребительских кредитов, по данным Frank Research Group, превышает 21%. Таким образом, сегодня каждый пятый кредит в России выдан именно в ВТБ.
В настоящее время кредит наличными можно оформить по ставке от 11% годовых на срок до семи лет, максимальный размер займа составляет 5 млн рублей. Программа рефинансирования займов сторонних банков доступна для клиентов ВТБ по ставке от 11% годовых. Владельцы «Мультикарты», подключившие опцию «Заемщик», могут дополнительно снизить процентную ставку по своим кредитам наличными на 3 п.п.
«В этом году кредиты наличными уверенно сохраняют лидерство на российском розничном рынке. При этом мы видим, что существенно вырос спрос на программу рефинансирования. За январь-май в рамках этого продукта ВТБ выдал вдвое больше кредитов, чем за аналогичный период прошлого года», – прокомментировал вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ Дмитрий Поляков.