Белоруссия присоединилась к конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции

15:12, 24 июня 2019, ПАИ

Белоруссия стала участником конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения (Конвенция «Медикрим»). Как пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Совета Европы, документ в присутствии заместителя генерального секретаря Совета Европы Габриэллы Баттаини-Драгони подписал начальник отдела внешних связей Министерства здравоохранения Анатолий Грушковский

Отмечается, что контрафактная продукция – это многомиллиардный бизнес, представляющий серьезную угрозу для пациентов, и без того уже находящихся в особо уязвимом положении.

Конвенция служит основой для сотрудничества на национальном и международном уровнях в различных секторах государственного управления, мер по взаимодействию на внутригосударственном уровне, превентивных мер для использования в государственном и частном секторах и защиты пострадавших и свидетелей.

Белоруссия стала 29-й страной, подписавшей конвенцию, которая уже была ратифицирована 12 государствами – членами Совета Европы: Албанией, Арменией, Бельгией, Венгрией, Испанией, Португалией, Молдовой, Россией, Турцией, Украиной, Францией и Швейцарией, а также тремя государствами, не являющимися членами Совета Европы: Бенином, Буркина-Фасо и Гвинеей.