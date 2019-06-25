0
14:14
«Псковская Ганза»: Кто выступит на главной концертной площадке
13:43
Систему водоотведения модернизируют в Пскове
13:13
Псковский театр кукол в дни Ганзы даст представления в Кутузовском сквере
12:55
Комитет по здравоохранению Псковской области опроверг информацию о закрытии родильного отделения в Острове
12:35
Наталья Ильина: Для ПсковГУ любая новая образовательная программа - ответ на требования работодателя
11:07
В Псковской области объявят конкурс по организации информационно-ресурсного центра СО НКО
10:50
Уроженцу Псковской области принадлежит один из изъятых в Красноярске орденов «Отечественной войны»
Еще новости
Общество

Организаторы обнародовали места размещения общественных туалетов в дни Ганзы в Пскове

Общественные туалеты установят в 22 точках вблизи праздничного пространства в дни Ганзы в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия. 

Туалетные кабинки можно будет найти на площади Героев-десантников, в дендропарке, на площади Победы, на улице Свердлова в районе Ботанического сада, вблизи городского пляжа, недалеко от сценических площадок и рядов ремесленников на набережной реки Великой. Также кабинки появятся возле сцен на Октябрьской площади и на набережной Псковы возле Троицкого моста, в Псковском кремле, в Детском парке, парке реки Псковы, Финском парке, в районе сцены на Запсковье.

Уборка общественных туалетов, как и вывоз мусора с территории праздничных пространств, будет осуществляться с 0:00 до 4:00, заявили на финальном заседании оргкомитета в Пскове.

Программа Ганзейских дней здесь>>>.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Координатор правительства ФРГ примет участие в Ганзейском форуме в Пскове Псковский театр кукол в дни Ганзы даст представления в Кутузовском сквере Солистка Дрезденской оперы выступит в дни Ганзы в Пскове Программа Молодой Ганзы - 2019 в Пскове: Что и когда пройдет Организаторы обнародовали места размещения общественных туалетов в дни Ганзы в Пскове Экс-глава Пскова приедет на Ганзейские дни 28 июня В дни Ганзы в Пскове движение по улице Юбилейной организуют по двум полосам Четыре перехватывающие парковки будут работать в Ганзейские дни в Пскове Организаторы Ганзы обнародовали адреса пунктов пропуска на праздничные площадки Ладьи эпохи викингов продемонстрируют в Пскове на Ганзейских днях
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Систему водоотведения модернизируют в Пскове
25 июня 2019
Систему водоотведения модернизируют в Пскове
Псковский театр кукол в дни Ганзы даст представления в Кутузовском сквере
25 июня 2019
Псковский театр кукол в дни Ганзы даст представления в Кутузовском сквере
Комитет по здравоохранению Псковской области опроверг информацию о закрытии родильного отделения в Острове
25 июня 2019
Комитет по здравоохранению Псковской области опроверг информацию о закрытии родильного отделения в Острове
Наталья Ильина: Для ПсковГУ любая новая образовательная программа - ответ на требования работодателя
25 июня 2019
Наталья Ильина: Для ПсковГУ любая новая образовательная программа - ответ на требования работодателя
В Псковской области объявят конкурс по организации информационно-ресурсного центра СО НКО
25 июня 2019
В Псковской области объявят конкурс по организации информационно-ресурсного центра СО НКО
Уроженцу Псковской области принадлежит один из изъятых в Красноярске орденов «Отечественной войны»
25 июня 2019
Уроженцу Псковской области принадлежит один из изъятых в Красноярске орденов «Отечественной войны»
Синоптики дали прогноз на самые жаркие дни лета 2019 года
25 июня 2019
Синоптики дали прогноз на самые жаркие дни лета 2019 года
Жители Псковской области жалуются в инспекцию труда на отсутствие отпусков
25 июня 2019
Жители Псковской области жалуются в инспекцию труда на отсутствие отпусков

Идет загрузка...