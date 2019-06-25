Организаторы обнародовали места размещения общественных туалетов в дни Ганзы в Пскове

09:48, 25 июня 2019, ПАИ

Общественные туалеты установят в 22 точках вблизи праздничного пространства в дни Ганзы в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Туалетные кабинки можно будет найти на площади Героев-десантников, в дендропарке, на площади Победы, на улице Свердлова в районе Ботанического сада, вблизи городского пляжа, недалеко от сценических площадок и рядов ремесленников на набережной реки Великой. Также кабинки появятся возле сцен на Октябрьской площади и на набережной Псковы возле Троицкого моста, в Псковском кремле, в Детском парке, парке реки Псковы, Финском парке, в районе сцены на Запсковье.

Уборка общественных туалетов, как и вывоз мусора с территории праздничных пространств, будет осуществляться с 0:00 до 4:00, заявили на финальном заседании оргкомитета в Пскове.

Программа Ганзейских дней здесь>>>.