Псковский десантник рассказал о культурной программе учений «Славянское братство - 2019»

16:32, 24 июня 2019, ПАИ

Командир десантно-штурмовой роты из Псковского соединения ВДВ гвардии старший лейтенант Шадыян Байрамов рассказал о культурной программе российско-сербско-белорусского международного учения «Славянское братство-2019», сообщается на сайте Минобороны России.

«Культурная программа, организованная принимающей стороной, позволила нашим военнослужащим получить положительные эмоции перед началом активной фазы учения», - отметил командир роты. По его словам, экскурсия в Музей воздухоплавания в Белграде – это уникальная возможность прикоснуться к истории сербской армии, узнать поглубже историю зарождения и развития ее Военно-воздушных сил.

Там участники учений ознакомились с экспозицией летательных аппаратов, в частности, со всеми типами самолетов и вертолетов, единственным сохранившимся в мире «Фиат Г-50». Также здесь представлены обломки американских самолетов, сбитых югославскими военнослужащими: знаменитые F-117 «Nighthawk», F-16 и «Fighting Falcon».

В плановом совместном российско-сербско-белорусском тактическом учении, проводимом в рамках международного военного сотрудничества с 14 по 27 июня, принимает участие более 600 военнослужащих трех стран.