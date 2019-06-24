Эксперт: Турпоток из России в Грузию восстановится только через год после завершения кризиса в республике

17:25, 24 июня 2019, ПАИ

Турпоток из России в Грузию восстановится только через год или два после завершения кризиса в республике, сообщил советник руководителя Федерального агентства по туризму и президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма России (АВВТ) Владимир Шаров. Об этом пишет ТАСС.

Владимир Шаров ещё раз отметил, что АВВТ не рекомендует гражданам России выбирать Грузию в качестве варианта для отдыха. «Туроператоры и туристическое сообщество очень расстроены этими событиями. Реально угрозы там сейчас существуют для россиян, мы вынуждены пока советовать воздержаться от поездок, но будем надеяться, что здравый смысл возобладает», - сказал эксперт.

20 июня в столице Грузии начались антироссийские выступления. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Международной ассамблеи православия. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента. Оппозиция оказалась недовольна этим фактом, сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 задержаны.