249 участников собрал международный шахматный фестиваль «Псков-2019»

17:31, 24 июня 2019, ПАИ

В 6-ти турнирах XVI Международного шахматного фестиваля «Псков-2019» приняли участие 249 спортсменов, сообщили Псковскому агентству информации в областной федерации шахмат. 78% спортсменов - юные шахматисты, представляющие федерации шахмат России, Литвы и Украины.

Торжественное закрытие турнира и награждение победителей и призеров прошло в актовом зале Псковского агротехнического колледжа. Перед началом мероприятия участники фестиваля почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне. «Мы должны всегда помнить и быть благодарны этим настоящим героям нашей страны, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны и самоотверженно трудился в тылу, кто отдал самое драгоценное — свою жизнь – за наше право родиться и жить в независимой и великой стране России», — сказал президент областной федерации шахмат Дмитрий Шахов.

Приветствие в адрес шахматистов направил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он поздравил победителей и призёров с высокими и заслуженными результатами и отметил, что фестиваль прошёл на родине «Русской партии» и её автора – первого русского шахматного мастера Александра Петрова, 220-летие которого празднуется в этом году. В послании говорится, что наряженный ритм фестиваля — это серьёзный вызов для всех, кто прошёл его от начала и до конца. «Это хороший знак, что у вас есть все шансы стать профессиональными спортсменами и выйти на совершенно новый уровень в своей спортивной карьере», - обратился глава региона к участникам турнира и пожелал им успехов.

Заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков передал поздравления и наилучшие пожелания от главы региона и администрации области. Вместе с Дмитрием Шаховым он вручил 36 победителям, призерам и лауреатам трёх турниров по классическим шахматам награды.

Медалями и грамотами с изображением первого русского шахматного мастера, уроженца Опочки Александра Петрова, а также ценными призами от спонсоров фестиваля были отмечены Александр Попков (Костомукша, Республика Карелия), Александр Николаев (Псковский район), Егор Кудрявцев (Псков), Илья Малашкин (Великолукский район), Ростислав Бобовкин (Псков), Виталий Цветков (Псковский район), Одиссей Сулейманянц (Пушкиногоркий район), Артём Гоголев (Череповец, Вологодская область), Наум Руденко (Псковский район).

Заместитель Губернатора области Николай Цветков вручил нагрудные знаки «кандидат в мастера спорта» вице-президенту Федерации шахмат Псковской области Сергею Арефьеву и «спортивный судья первой категории» - главе судейско-квалификационной коллегии федерации Андрею Лилейкину.

Дмитрий Шахов и исполнительный директор ФШПО Елена Горащенкова поблагодарили администрацию Псковского агротехнического колледжа во главе с Сергеем Янкиным за радушный прием, хорошие условия проведения соревнований, а также спонсоров мероприятия.

Организаторами фестиваля выступили областная федерация шахмат и комитет по спорту Псковской области. Соревнования прошли при поддержке администрации области, Псковского областного Собрания депутатов и Ассоциации федераций шахмат СЗФО.