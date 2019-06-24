Псковская молодежь участвует в форуме «Ладога-2019»

19:09, 24 июня 2019, ПАИ

Молодежная делегация Псковской области участвует в крупнейшем образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога-2019». Мероприятие стартовало 24 июня в Ленинградской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В этом году Псковскую область на молодежном форуме представляет рекордное количество участников. На данный момент на площадке «Ладоги» работают 36 представителей региона. Среди них — члены молодежного парламента, профсоюзных и студенческих объединений, активисты территориальных отделений Российского союза молодежи, Российского движения школьников, волонтеров Победы.

На форуме участников распределили по трём уровням: активисты, профессионалы и лидеры. Одновременно они будут работать и на узкотематических площадках: социальная активность, волонтеры Победы, деловые люди, молодежные сообщества, духовное пространство, профсоюзная молодежь.

Псковичи и другие делегации представят на форуме свои проекты на участие в грантовом конкурсе Федерального агентства по делам молодежи. Также участники «Ладоги» смогут попробовать свои силы в различных спортивных и творческих состязаниях. Также в программе форума затронуты темы, связанные с проведением в России Года театра и проведением в Ленинградской области Года здорового образа жизни. Форум продлится до 29 июня.

Форум «Ладога» проходит в Ленинградкой области с 2009 года. Организаторами мероприятия выступают администрация Ленинградской области, Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке полпреда президента РФ в СЗФО.