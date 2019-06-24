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Общество

28 тысяч рублей взыскали с псковских браконьеров рыбинспекторы за неделю

С 17 по 23 июня в Псковской области рыбинспекторы выявили 17 административных правонарушений, в результате наложены штрафы на 49,3 тысяч рублей. Взыскать удалось 28 тысяч рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, за неделю инспекторы также изъяли у нарушителей 3,3 килограмма водных биоресурсов и 1 незаконное орудие лова.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 250 административных правонарушений и оштрафовали нарушителей на 796 тысяч 600 рублей.

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