Советы для путешествующих с домашним питомцем: Как пересекать границу с кошкой, собакой или попугаем

19:27, 24 июня 2019, ПАИ

Большинство из нас так сильно привязывается к любимым домашним питомцам, что даже на время поездки за границу не готовы расстаться. Но как пересечь границу? Какие документы для этого требуются? В чем перевозят животных? Какие условия необходимо обязательно соблюдать при их транспортировке?

Псковское агентство информации встретилось с и.о. заместителя начальника отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Дмитрием Ширяевым, чтобы с его помощью найти ответы на все вопросы о правилах перемещения животных через границу.

Каких животных можно перевозить

Собеседник подчеркнул, что, в первую очередь, допускаются к провозу клинически здоровые домашние животные. В нормативных актах прописано, что питомцы должны происходить «с территорий или акваторий, свободных от заразных болезней животных».

«Ввоз домашних животных требует разрешения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, кроме кошек и собак, перевозимых для личного пользования в количестве не более 2-х голов, в сопровождении международного паспорта, при условии наличия в нем отметки компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение 5 дней перед отправкой», - пояснил эксперт.

Это, к примеру, в тех случаях, когда речь идет о теленке или лошади.

При вывозе собак, кошек, хорьков, кроликов, хомячков, шиншилл и ряда других разрешение Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору не требуется. А вот животных крупнее вывозятся из страны при наличии разрешения Россельхознадзора.

«Особый порядок установлен законодательством РФ при перемещении животных редких и исчезающих видов. Такие животные не могут пересекать границу РФ в упрощенном порядке», - добавил Дмитрий Ширяев и уточнил, что в этом случае применяются особые правила: ввоз и вывоз каждого из питомцев требует не только разрешения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, но во многих случаях - разрешения СИТЕС (Convention of International Trade in Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora – «Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимся под угрозой исчезновения»). В РФ полномочиями по оформлению указанных разрешений наделен Росприроднадзор.

«Но получить такое разрешение возможно только в случае, если гражданин докажет, что он приобрел животное законным путем, - уточнил собеседник. - Для этого нужно представить товарный чек, договор купли-продажи, завещание, договор дарения».

Какие документы необходимы на животное

Перевозить домашних, служебных и декоративных животных по территории России можно и без ветеринарных сопроводительных документов. Исключение – перемещение животных на выставочные мероприятия или для продажи.

А вот при выезде за границу все домашние животные должны сопровождаться ветеринарным сертификатом, оформленным в соответствии с требованиями страны-импортера. При ввозе на территорию Евразийского экономического союза необходимо соблюдать Единые ветеринарные требования, утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, и предоставить ветсертификат страны, из которой животные вывозятся.

Когда необходимо посещать ветеринара, сколько действуют документы по итогам визита, на что обращать внимание в документах, во всех ли ветклиниках можно их получить? Все эти вопросы мы тоже адресовали нашему эксперту.

«Нужно помнить, что ответственность за здоровье животных несет их владелец. Кроме того, существует около 200 болезней, общих для человека и животных, в том числе, и особо опасных, некоторые из которых даже в 21 веке являются неизлечимыми, например, бешенство. Поэтому, визиты к ветеринарному врачу должны быть плановыми, а вакцинация животных должна осуществляться не время от времени, а в период действия предыдущей вакцины. Только так можно обеспечить надлежащий уровень иммунитета животного для защиты от инфекционных заболеваний», - обратил внимание Дмитрий Ширяев.

Он посоветовал перед выездом за пределы Российской Федерации изучить требования той страны, куда животные вывозятся. Как правило, речь идет о ветеринарных сертификатах установленного образца.

«Документы, подтверждающие клиническое состояние животного, можно оформить в ветеринарной клинике по месту пребывания животного. При ввозе домашних животных в Евросоюз необходимо оформить ветеринарный сертификат по форме, установленной в Европейском союзе. Такой сертификат выдают территориальные управления Россельхознадзора», - рассказал он.

И обратил особое внимание на соблюдение одного из основных правил стран Евросоюза относительно идентификации животных и вакцинации.

«Первоначально проводится чипирование с внесением информации в паспорт животного, только после этого проводится вакцинация вашего питомца. Животному на момент вакцинации против бешенства должно быть не менее 3-х месяцев, вывоз после первичной вакцинации не ранее, чем через 21 день. Ряд стран ЕС не допускает ввоз на территорию некакцинированных против бешенства животных (например, Латвия). Некоторые страны допускают ввоз щенков и котят, не достигших возраста иммунизации, при подтверждении вакцинации матери», - пояснил Дмитрий Ширяев.

Какие приспособления обязательны при перевозке животных

«Конечно, это зависит от размера питомца. Часто для перевозки собак и кошек используют специальные транспортные контейнеры, изготовленные из прочных и влагонепроницаемых материалов. Но в любом случае, средства транспортировки должны обеспечивать безопасность животного, исключить возможность его травмирования. Для всех видов должен быть свободный доступ воздуха. При перевозке животных на значительные расстояния следует позаботиться о воде», - пояснил и.о. заместителя начальника отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора.

Собаки, кроме декоративных, для проведения контроля должны быть в намордниках и на коротком поводке.

«Грызунов можно перевозить в стеклянной банке, закрытой крышкой, но при этом должен быть хороший доступ воздуха. Банку можно также завязать марлей. Банку обязательно держите вертикально! На дно емкости насыпьте впитывающий влагу материал, это могут быть опилки, мелкие клочки бумаги», - рассказал эксперт.

Он рассказал,что птиц рекомендуется перевозить в специальных транспортных клетках. Они не должны быть большими, однако места должно быть достаточно для того, чтобы птица могла повернуться, поесть и попить. Змей, а также крупных ящериц, можно перевозить в специальных хлопчатобумажных мешках. Можно также их перевозить в специальных деревянных ящиках с металлической сеткой. Стенки внутри такого ящика должны быть выложены цельным пенопластом. Необходимы также вентиляционные отверстия. При транспортировке ядовитых змей обязательно должна быть надпись на русском языке, языке адресата и на английском языке крупными красными буквами «Осторожно, животное опасно». Для перевозки мелких ящериц и земноводных используются специальные пластиковые контейнеры.

Рыб можно перевозить в полиэтиленовых пакетах, на 1/3 заполненных водой и на 2/3 – воздухом или в специальных контейнерах, поддерживающих постоянную температуру воды (изотермических контейнерах).

Насекомых легко перевозить в стеклянной банке, горло банки стоит обвязать тканью. Можно также воспользоваться и контейнерами, предназначенными для перевозки мелких ящериц.

О нарушениях, которые были выявлены

Кстати, в 2018 году через пункты пропуск в Псковской области были вывезены 2922 питомцев, а ввозили 2328 животных и 7 птиц. За первые пять месяцев 2019 года вывезено 1348 голов, а ввезено 4931 животное и 11340 птиц.

«В путешествие хозяева чаще всего берут кошек, собак и хорьков», - добавил собеседник агентства.

С 1 января по 10 июня 2019 года при проведении ветеринарного контроля в пунктах пропуска через государственную границу было зафиксировано 10 случаев нарушения ветеринарного законодательства при перемещении домашних животных. В основном это собаки, кошки, попугаи.

«В большинстве случаев в ветеринарном паспорте животного отсутствовала отметка компетентного органа о проведении клинического осмотра животного в течение пяти дней перед отправкой. Также распространённым нарушением является отсутствие средства идентификации животного – чип, татуировка. При провозе двух попугаев в багаже пассажира отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение птиц и эпизоотическое благополучие территории, с которой они поступили», - уточнил Дмитрий Ширяев.

Он добавил, что перед путешествием обязательно нужно внимательно изучить ветеринарные требования той страны, куда животное будет ввозиться. Кроме общих правил ввоза животных, в ряде стран действуют дополнительные правила перевозки или содержания домашних питомцев и ветеринарные требования этих стран могут отличаться друг от друга.

«Так, например, при въезде в некоторые страны прививки от бешенства будет недостаточно, и необходимо сдать тест на наличие антител к бешенству, особенно если вы вывозите животных из страны с неблагополучной ситуацией по бешенству», - пояснил эксперт.

За справочной информацией можно обратиться в Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в городе Пскове по адресу: ул. Николая Васильева д. 77 или по телефону 8(8112) 292129.