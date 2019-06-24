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Общество

Великолучане победили в двух слётах туристов

Фото из группы «Псковский областной центр детского туризма» в социальной сети «ВКонтакте»

В Опочецком районе прошли два слёта туристов: туристский слёт учащейся молодежи и слёт краеведов-туристов. Организатором мероприятий стал Псковский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий, сообщается в группе «Псковский областной центр детского туризма» в социальной сети «ВКонтакте».

В частности, краеведы показывали обряды своих районов, учили играть команды в народные игры, состязались в краеведческих знаниях, прошли краеведческий контрольно-туристский маршрут. А туристы показывали свои умения в туристской технике, в спортивном ориентировании, рисовали газеты и соревновались в контрольно-туристском маршруте.

В соревнованиях участвовали краеведы и туристы из муниципалитетов Псковской области. Победителями туристского слёта и слёта краеведов-туристов стали команды из Великих Лук.  

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