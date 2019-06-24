Юбилейный Курган Дружбы пройдёт в Себежском районе 7 июля

20:30, 24 июня 2019, ПАИ

60-я международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии «Курган Дружбы» состоится 7 июля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, 24 июня региональные власти обсудили на рабочем совещании подготовку и проведение мероприятия.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова напомнила, что подготовка к встрече ветеранов началась задолго до самого события. Она отметила, что за две недели до начала мероприятия на границе трёх стран состоялся традиционный «Малый Курган». На нём делегации российской и белорусской сторон детально обсудили все организационные вопросы.

Вера Емельянова отметила, что юбилейную встречу ветеранов посетит большое число людей. В частности, на Курган Дружбы приедут официальные делегации трёх стран, участники молодежного форума Псковской области и молодежного слета «Бе-Ла-Русь», коллективы художественной самодеятельности, делегации всех муниципалитетов региона, а также все желающие жители и гости области. В связи с этим она призвала усилить меры безопасности на мероприятии.

Она также напомнила, что по действующим правилам при посещении пограничной зоны граждане, должны иметь при себе паспорт. Также требуются специальные пропуска на служебные машины.

На Кургане Дружбы будут дежурить две бригады скорой помощи. Кроме того, в случае необходимости вертолёт санавиации сможет сесть на ближайшей к кургану подходящей площадке. Вице-губернатор также предложила привлечь на мероприятие волонтёров из медицинских колледжей и медфакультета ПсковГУ. Кроме того, сформирован волонтерский корпус для сопровождения делегаций ветеранов.

Также на совещании было отмечено, что сейчас на кургане идёт установка башни для мобильной связи. Связь с 5 по 7 июля будет обеспечивать «Мегафон». Кроме того, на месте праздника развернётся ярмарка изделий местных мастеров-ремесленников, а общественное питание и продажу продовольственных товаров организуют три райпо.

В этом году принимающей стороной на Кургане Дружбы выступает Россия в лице Псковской области, поэтому основные памятные мероприятия пройдут на территории Себежского района. Во время мероприятия пройдут митинг, церемония возложения цветов и гирлянды славы к памятникам героев на территории трёх государств, лития по погибшим, праздничный митинг на центральной сцене, показательные выступления военнослужащих и концерт. Традиционный Костер Дружбы зажгут ветераны трёх государств. В ходе встречи участники поделятся воспоминаниями, прочитают стихи, споют свои любимые песни.

О том, как проходил Курган Дружбы в прошлом году, читайте ЗДЕСЬ.