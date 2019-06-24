Названы самые наркозависимые регионы России

21:16, 24 июня 2019, ПАИ

В России названы регионы с самым высоким уровнем наркомании. Соответствующий рейтинг составили специалисты «Трезвой России», сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные организации.

Лидерами антирейтинга стали Московская и Челябинская области, а также Хакасия. В тройку максимально свободных от наркотиков вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.

Авторы исследования отмечают, что цель рейтинга – предложить правительству, Совету Федерации разработать и внедрить новую комплексную систему защиты здоровья граждан от наркотической угрозы.

Для составления рейтинга специалисты «Трезвой России» использовали официальную статистику Росстата, Минздрава и МВД, в том числе информацию о количестве умерших от отравления наркотическими и психотропными веществами.