Определились победители IX Мальского велофестиваля

21:42, 24 июня 2019, ПАИ

В Печорском районе прошёл традиционный IX Мальской велофестиваль, участниками которого стали порядка 300 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в центре спортивной подготовки Псковской области.

В первый гоночный день стартовали самые маленькие велосипедисты по специально размеченной дистанции. Все участники до 7 лет получили первые места. Их наградили медалями, грамотами и сертификатами в верёвочный парк «Мальская долина». Следующими стартовала группа велосипедистов из Изборска: младшим предстояло преодолеть дистанцию в 6 километров, а остальные велосипедисты ехали 21, 36 или 56 километров на свой выбор. На дистанции 6 километров среди девочек победила Елена Чернова, а среди мальчиков – Илья Комаров.

На дистанции 21 километр первым оказался Сергей Рыбка. Его супруга Ольга Захарова, набрав лишние 8 километров, заняла первое место в категории «женщины 36 километров». Среди мужчин на той же дистанции победителем стал Константин Степанов.

Дистанцию полного марафона преодолели самые сильные спортсмены. Лучшие позиции в своих возрастных категориях заняли Константин Великанов (Порхов) и Андрей Сидоров (Псков). Абсолютно лучший результат гонки показал пскович Руслан Алексеев. Он преодолел 56 километров за 2 часа 43 минуты 21 секунду.

Кроме того, в рамках велофестиваля соревновались экстремалы. Их заезды проходили на специально подготовленных тропах с трамплинами со склонов Мальской долины. Самый быстрый велоспортсмен в дисциплине «Скоростной спуск» был выявлен 23 июня на индивидуальных заездах по трём сложным трассам с применением электронного хронометража.

Лучшими в своих категориях стали Светлана Салищева (Псков), Павел Чирков (Псков), Денис Родин (Санкт-Петербург), Егор Алексеев (Псков). В абсолютные лидеры вырвался пскович Сергей Смирнов из команды XSpirit.