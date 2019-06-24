Международный фестиваль «Река Великая» пройдёт в Опочке с 5 по 6 июля

23:00, 24 июня 2019, ПАИ

Ежегодный международный фестиваль «Река Великая» пройдёт в Опочке с 5 по 6 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы фестиваля.

По словам организаторов, фестиваль направлен на возрождение и дальнейшее развитие культурных и исторических традиций Северо-Запада России, сохранение и развитие добрососедских отношений с жителями приграничных территорий.

Программа фестиваля рассчитана на все возрастные категории участников и зрителей. Фестиваль станет площадкой для рабочих встреч делегаций-участниц по обмену опытом в различных сферах и установлению новых контактов. Деловая программа также включает в себя проведение круглых столов.

Также на фестивале пройдут мастер-классы народных умельцев, выставки-продажи изделий народных ремесел, ярмарка продукции собственного производства, гастрономические, вокальные и творческие конкурсы, программы для детей, театрализованные представления, экскурсии, спортивные состязания, концертные программы.

Организаторами фестиваля являются администрация Опочецкого района, администрация городского поселения «Опочка» и Опочецкий районный центр культуры при поддержке администрации Псковского области, комитета Псковской области по культуре, автономной некоммерческой организации «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».