0
21:42
Определились победители IX Мальского велофестиваля
20:30
Юбилейный Курган Дружбы пройдёт в Себежском районе 7 июля
19:44
Пострадавшему на псковском этапе чемпионата России по ралли штурману требуется помощь
19:27
Советы для путешествующих с домашним питомцем: Как пересекать границу с кошкой, собакой или попугаем
19:09
Псковская молодежь участвует в форуме «Ладога-2019»
17:54
В дни Ганзы в Пскове движение по улице Юбилейной организуют по двум полосам
16:27
Четыре перехватывающие парковки будут работать в Ганзейские дни в Пскове
Еще новости
Общество

Международный фестиваль «Река Великая» пройдёт в Опочке с 5 по 6 июля

Ежегодный международный фестиваль «Река Великая» пройдёт в Опочке с 5 по 6 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы фестиваля.

По словам организаторов, фестиваль направлен на возрождение и дальнейшее развитие культурных и исторических традиций Северо-Запада России, сохранение и развитие добрососедских отношений с жителями приграничных территорий.

Программа фестиваля рассчитана на все возрастные категории участников и зрителей. Фестиваль станет площадкой для рабочих встреч делегаций-участниц по обмену опытом в различных сферах и установлению новых контактов. Деловая программа также включает в себя проведение круглых столов.

Также на фестивале пройдут мастер-классы народных умельцев, выставки-продажи изделий народных ремесел, ярмарка продукции собственного производства, гастрономические, вокальные и творческие конкурсы, программы для детей, театрализованные представления, экскурсии, спортивные состязания, концертные программы.

Организаторами фестиваля являются администрация Опочецкого района, администрация городского поселения «Опочка» и Опочецкий районный центр культуры при поддержке администрации Псковского области, комитета Псковской области по культуре, автономной некоммерческой организации  «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Определились победители IX Мальского велофестиваля
24 июня 2019
Определились победители IX Мальского велофестиваля
Юбилейный Курган Дружбы пройдёт в Себежском районе 7 июля
24 июня 2019
Юбилейный Курган Дружбы пройдёт в Себежском районе 7 июля
Пострадавшему на псковском этапе чемпионата России по ралли штурману требуется помощь
24 июня 2019
Пострадавшему на псковском этапе чемпионата России по ралли штурману требуется помощь
Советы для путешествующих с домашним питомцем: Как пересекать границу с кошкой, собакой или попугаем
24 июня 2019
Советы для путешествующих с домашним питомцем: Как пересекать границу с кошкой, собакой или попугаем
Псковская молодежь участвует в форуме «Ладога-2019»
24 июня 2019
Псковская молодежь участвует в форуме «Ладога-2019»
В дни Ганзы в Пскове движение по улице Юбилейной организуют по двум полосам
24 июня 2019
В дни Ганзы в Пскове движение по улице Юбилейной организуют по двум полосам
Четыре перехватывающие парковки будут работать в Ганзейские дни в Пскове
24 июня 2019
Четыре перехватывающие парковки будут работать в Ганзейские дни в Пскове
Организаторы Ганзы обнародовали адреса пунктов пропуска на праздничные площадки
24 июня 2019
Организаторы Ганзы обнародовали адреса пунктов пропуска на праздничные площадки

Идет загрузка...