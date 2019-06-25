Выставка «Что читали наши деды» работает в Печорах

09:06, 25 июня 2019, ПАИ

Выставка «Что читали наши деды» открыта в Музее истории города Печоры, сообщили Псковскому агентству информации в музее-заповеднике «Изборск».

В выставочном зале музея впервые представлены книги, учебники из библиотек Печорского и Изборского культурно-просветительских обществ и русских гимназий Эстонии, документы и фотографии из фондов музея и личных архивов.

Посетители также могут увидеть редкие энциклопедические издания: полное собрание «Жизни животных» Брема, словарь Брокгауза и Ефрона.

Музей находится в Печорах на улице Международная, 6. Дооплнительную информацию можно получить по телефону: 8 (81148) 2 30 77.