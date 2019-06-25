Псковича осудили за растление 10-летнего мальчика

09:10, 25 июня 2019, ПАИ

На 12 лет в исправительную колонию строгого режима отправил суд жителя Пскова за растление несовершеннолетнего, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Участники судебного заседания установили, что днем 16 сентября 2017 года злоумышленник в своем доме в Пскове, чтобы удовлетворить половую потребность, совершил действия сексуального характера с 10-летним мальчиком.

Псковский городской суд признал его виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Апелляционная инстанция Псковского областного суда признала этот приговор законным и обоснованным. Приговор суда вступил в законную силу.