За кражу двух телефонов у собутыльников житель Новосокольников отправится в тюрьму

09:43, 25 июня 2019, ПАИ

Ранее судимый 39-летний житель города Новосокольники проведет 11 месяцев в исправительной колонии строгого режима за кражу двух мобильных телефонов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Новосокольнического района.

9 февраля 2019 года мужчина находился в гостях у знакомого. После совместного распития спиртного он украл у хозяина телефон стоимостью 7 тыс. 115 рублей и продал его прохожему на улице. На вырученные деньги злоумышленник купил алкоголь, вернулся в квартиру и продолжил отдыхать.

Ночью в той же квартире он украл мобильный телефон другого знакомого, оцененный на такую же сумму. Свою добычу мужчина продал водителю такси.

Преступления он совершил в период условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору суда, спустя менее 3-х месяцев с момента освобождения из мест лишения свободы.