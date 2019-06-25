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Общество

Роскачество назвало лучшее детское питание

Роскачество исследовало 21 образец сухих смесей и назвало лучшее детское питание. Соответствующий рейтинг опубликован на портале Роскачества.

Специалисты проверяли образцы, произведенные в России, Белоруссии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Нидерландах, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и Новой Зеландии.

Эксперты установили, что вся проверяемая продукция оказалась безопасна для здоровья детей. В смесях не были обнаружены опасные микроорганизмы, плесень, дрожжи, консерванты, антибиотики, свинец, ртуть, мышьяк и меламин.

Роскачество также пришло к выводу, что цена продукта далеко не всегда влияет на его качество. Лучшей Роскачество признало смесь белорусского производства «Беллакт оптимум 1».

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