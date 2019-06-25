Роскачество назвало лучшее детское питание

09:41, 25 июня 2019, ПАИ

Роскачество исследовало 21 образец сухих смесей и назвало лучшее детское питание. Соответствующий рейтинг опубликован на портале Роскачества.

Специалисты проверяли образцы, произведенные в России, Белоруссии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Нидерландах, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и Новой Зеландии.

Эксперты установили, что вся проверяемая продукция оказалась безопасна для здоровья детей. В смесях не были обнаружены опасные микроорганизмы, плесень, дрожжи, консерванты, антибиотики, свинец, ртуть, мышьяк и меламин.

Роскачество также пришло к выводу, что цена продукта далеко не всегда влияет на его качество. Лучшей Роскачество признало смесь белорусского производства «Беллакт оптимум 1».