Автобус Москва - Псков попал в ДТП в Тверской области

09:42, 25 июня 2019, ПАИ

Автобус, следовавший по маршруту Москва – Псков, попал в ДТП в Тверской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СК РФ по региону.

24 июня в районе 320 км трассы М9 «Балтия» водитель заказного пассажирского автобуса съехал на обочину встречной полосы, где врезался в лесные насаждения. В транспортном средстве было 12 пассажиров, двое из них и водитель получили травмы, все они были госпитализированы.

По факту произошедшего Нелидовский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводит доследственную проверку.

Установлено, что водитель проходил предрейсовый медицинский осмотр и контроль транспортного средства, был допущен к исполнению трудовых обязанностей.