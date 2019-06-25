215 тысяч рублей похитила злоумышленница с карты великолучанки

10:16, 25 июня 2019, ПАИ

В Великих Луках на острове Дятлинка 24-летняя не работающая местная жительница украла у 48-летнего мужчины банковскую карту. С неё она позже сняла 215 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Стражи правопорядка задержали девушку, подозреваемую в краже. В отношении неё возбуждено уголовное дело.

Ещё одна кража произошла в Великих Луках в общежитии на улице Гоголя. К 45-летней местной жительнице в гости пришёл 22-летний знакомый. Однако после его ухода женщина обнаружила, что с её банковской карты списаны 8 тысяч рублей.

Женщина обратилась за помощью к полицейским. Выяснилось, что молодой человек, находясь в гостях у женщины, воспользовался её телефоном и перевел деньги с её карты на свою. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется розыск подозреваемого.