Синоптики дали прогноз на самые жаркие дни лета 2019 года

10:33, 25 июня 2019, ПАИ

Синоптики рассказали, какие дни лета 2019 года еще окажутся жаркими. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на которого ссылается РИА Новости, по климату самые жаркие дни в средней полосе - 31 июля и 1 августа.

«А если говорить о декаде, то самые жаркие дни наступают с 26 июля по 5 августа», — уточнил Роман Вильфанд. Нагретая солнечным светом поверхность земли медленно передает тепло вниз - в деятельный слой суши. Он прогреется только после 20 июля, и после этого почва будет отдавать тепло атмосфере.

Он также напомнил, что жители Северного полушария Земли миновали день летнего солнцестояния. Продолжительность светового дня 21 июня составила максимальное значение - 17 часов 33 минуты. Долгий день продержится практически до конца июня. 30 июня долгота светового дня составит уже 17 часов 30 минут, 15 июля - уже 16 часов 58 минут, а 15 августа - 15 часов 5 минут.

Таким образом, с конца июня день начнет сокращаться. Особенно сильно заметно это будет в середине второго летнего месяца, утчонил эксперт.