Синоптики дали прогноз на самые жаркие дни лета 2019 года
Синоптики рассказали, какие дни лета 2019 года еще окажутся жаркими. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на которого ссылается РИА Новости, по климату самые жаркие дни в средней полосе - 31 июля и 1 августа.
«А если говорить о декаде, то самые жаркие дни наступают с 26 июля по 5 августа», — уточнил Роман Вильфанд. Нагретая солнечным светом поверхность земли медленно передает тепло вниз - в деятельный слой суши. Он прогреется только после 20 июля, и после этого почва будет отдавать тепло атмосфере.
Он также напомнил, что жители Северного полушария Земли миновали день летнего солнцестояния. Продолжительность светового дня 21 июня составила максимальное значение - 17 часов 33 минуты. Долгий день продержится практически до конца июня. 30 июня долгота светового дня составит уже 17 часов 30 минут, 15 июля - уже 16 часов 58 минут, а 15 августа - 15 часов 5 минут.
Таким образом, с конца июня день начнет сокращаться. Особенно сильно заметно это будет в середине второго летнего месяца, утчонил эксперт.