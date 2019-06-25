Уроженцу Псковской области принадлежит один из изъятых в Красноярске орденов «Отечественной войны»

10:50, 25 июня 2019, ПАИ

Центральный архив министерства обороны России помог установить принадлежность четырех орденов «Отечественной войны» II степени и медали «За отвагу», которые полицейские изъяли из незаконного оборота в Красноярске, сообщает НИА-Красноярск со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина.

В частности, один из изъятых орденов «Отечественной войны» II степени принадлежит уроженцу Псковской области и был вручен ему в 1980-е годы. Три других ордена принадлежат уроженцам Якутска, Орловской и Воронежской областей, а медаль «За отвагу» была вручена в 1945 году уроженцу Переяслав-Хмельницкого района Киевской области.

Юрий Швыткин поблагодарил центральный архив министерства обороны России за помощь в установлении принадлежности изъятых из незаконного оборота орденов и медали. Эти награды ранее в Красноярске изъяли полицейские из квартиры одного из местных жителей. Стражи порядка выяснили, что красноярец приобрел ордена и медаль через интернет, а позже планировал их продать. Изъятые награды сейчас находятся в красноярском музее «Мемориал Победы».