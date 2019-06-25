Объявлены аукционы на благоустройство центрального парка в Порхове

11:21, 25 июня 2019, ПАИ

Объявлены аукционы на благоустройство центрального парка в Порхове. Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта на установку тренажерной беседки, состоящей из 14 тренажеров, составляет 699 тысяч 30 рублей. Работы должны быть завершены к 15 сентября. На устройство спортивной площадки, установку урн и скамеек планируется потратить 443 780 рублей. Окончание работ - в течение 30 календарных дней.

Средства будут выделены из бюджета Порховского района в виде субсидий из федеральной и областной казны. Проведение аукционов намечено на 8 июля.

Кроме того, в Порхове заменят асфальт на улице Кузнецова. Начальная (максимальная) цена контракта равна 3 млн 173 тыс. 571 рублю, источник финансирования - местный и областной бюджеты. Аукцион запланирован на 15 июля.