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Общество

Объявлены аукционы на благоустройство центрального парка в Порхове

Объявлены аукционы на благоустройство центрального парка в Порхове. Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта на установку тренажерной беседки, состоящей из 14 тренажеров, составляет 699 тысяч 30 рублей. Работы должны быть завершены к 15 сентября. На устройство спортивной площадки, установку урн и скамеек планируется потратить 443 780 рублей. Окончание работ  - в течение 30 календарных дней.

Средства будут выделены из бюджета Порховского района в виде субсидий из федеральной и областной казны. Проведение аукционов намечено на 8 июля.

Кроме того, в Порхове заменят асфальт на улице Кузнецова. Начальная (максимальная) цена контракта равна 3 млн 173 тыс. 571 рублю, источник финансирования - местный и областной бюджеты. Аукцион запланирован на 15 июля.

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