В Псковской области объявят конкурс по организации информационно-ресурсного центра СО НКО

11:07, 25 июня 2019, ПАИ

26 июня в Псковской области стартует конкурс по предоставлению субсидии социально ориентированной некоммерческой организации (СО НКО) на реализацию проекта по организации деятельности информационно-ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Конкурс проводится на основании положения о порядке предоставления субсидии (ПОДРОБНЕЕ). Максимальный размер субсидии составляет 600 тысяч рублей.

Субсидии предоставляются при условии наличия собственного вклада организации в реализацию социального проекта: целевые поступления из других источников и иные доходы организации, использование имущества организации, труда добровольцев, безвозмездно полученные имущественные права, товары, работы и услуги.

Конкурс касается НКО, которые работают по следующим направлениям: развитие гражданского общества; оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам или некоммерческим организациям; деятельность в области образования, просвещения и науки.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку в адрес Управления общественных проектов. Ее можно направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Организация может подать не более одной заявки. Срок подачи заявок: с 26 июня по 10 июля. Итоги конкурса планируется подвести до 24 августа.