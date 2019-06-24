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Экономика

Приём заявок на предоставление грантов для развития семейных животноводческих ферм стартовал в Псковской области

В Псковской области начался прием заявок на конкурс по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантов в целях развития семейных животноводческих ферм. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по сельскому хозяйству и гостехнадзору региона.

Документы на конкурс можно подать до 23 июля 2019 года, заявки принимают в комитете по адресу: город Псков, улица Некрасова, дом 23 (флигель), кабинет № 19. Время приема: с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по рабочим дням.

Подробную информацию по участию в конкурсе, перечень и формы документов для подачи на грант можно найти на официальном сайте комитета по сельскому хозяйству в разделе «Конкурсы для фермеров».

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