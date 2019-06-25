0
14:14
«Псковская Ганза»: Кто выступит на главной концертной площадке
13:43
Систему водоотведения модернизируют в Пскове
13:13
Псковский театр кукол в дни Ганзы даст представления в Кутузовском сквере
12:55
Комитет по здравоохранению Псковской области опроверг информацию о закрытии родильного отделения в Острове
12:35
Наталья Ильина: Для ПсковГУ любая новая образовательная программа - ответ на требования работодателя
11:07
В Псковской области объявят конкурс по организации информационно-ресурсного центра СО НКО
10:50
Уроженцу Псковской области принадлежит один из изъятых в Красноярске орденов «Отечественной войны»
Еще новости
Общество

Кандидатуру на должность председателя Псковского горсуда рассмотрят 5 июля

5 июля в 10:00 на заседании квалификационной коллегии судей Псковской области будет рассмотрена кандидатура на должность председателя Псковского городского суда, сообщили Псковскому агентству информации в управлении судебного департамента в Псковской области.

Всего на заседании коллегии будут рассмотрены восемь вопросов. Среди них — о рекомендации кандидатов на должности председателя Псковского городского суда, федерального судьи Псковского областного суда, федерального судьи Великолукского городского суда, федерального судьи Печорского районного суда, мирового судьи судебного участка № 28 в границах административно-территориального образования «Город Псков».

Кроме того, на заседании будут рассмотрены три представления исполняющего обязанности председателя Псковского областного суда Алексея Лебедева: о привлечении к дисциплинарной ответственности федерального судьи Себежского районного суда Сергея Дмитриева, о проведении квалификационной аттестации для присвоения пятого квалификационного класса председателю Себежского районного суда Анне Цапенко, о привлечении к осуществлению правосудия в качестве федерального судьи Пушкиногорского районного суда Валентина Воронкова с 1 августа 2019 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Систему водоотведения модернизируют в Пскове
25 июня 2019
Систему водоотведения модернизируют в Пскове
Псковский театр кукол в дни Ганзы даст представления в Кутузовском сквере
25 июня 2019
Псковский театр кукол в дни Ганзы даст представления в Кутузовском сквере
Комитет по здравоохранению Псковской области опроверг информацию о закрытии родильного отделения в Острове
25 июня 2019
Комитет по здравоохранению Псковской области опроверг информацию о закрытии родильного отделения в Острове
Наталья Ильина: Для ПсковГУ любая новая образовательная программа - ответ на требования работодателя
25 июня 2019
Наталья Ильина: Для ПсковГУ любая новая образовательная программа - ответ на требования работодателя
В Псковской области объявят конкурс по организации информационно-ресурсного центра СО НКО
25 июня 2019
В Псковской области объявят конкурс по организации информационно-ресурсного центра СО НКО
Уроженцу Псковской области принадлежит один из изъятых в Красноярске орденов «Отечественной войны»
25 июня 2019
Уроженцу Псковской области принадлежит один из изъятых в Красноярске орденов «Отечественной войны»
Синоптики дали прогноз на самые жаркие дни лета 2019 года
25 июня 2019
Синоптики дали прогноз на самые жаркие дни лета 2019 года
Жители Псковской области жалуются в инспекцию труда на отсутствие отпусков
25 июня 2019
Жители Псковской области жалуются в инспекцию труда на отсутствие отпусков

Идет загрузка...