Кандидатуру на должность председателя Псковского горсуда рассмотрят 5 июля

11:34, 25 июня 2019, ПАИ

5 июля в 10:00 на заседании квалификационной коллегии судей Псковской области будет рассмотрена кандидатура на должность председателя Псковского городского суда, сообщили Псковскому агентству информации в управлении судебного департамента в Псковской области.

Всего на заседании коллегии будут рассмотрены восемь вопросов. Среди них — о рекомендации кандидатов на должности председателя Псковского городского суда, федерального судьи Псковского областного суда, федерального судьи Великолукского городского суда, федерального судьи Печорского районного суда, мирового судьи судебного участка № 28 в границах административно-территориального образования «Город Псков».

Кроме того, на заседании будут рассмотрены три представления исполняющего обязанности председателя Псковского областного суда Алексея Лебедева: о привлечении к дисциплинарной ответственности федерального судьи Себежского районного суда Сергея Дмитриева, о проведении квалификационной аттестации для присвоения пятого квалификационного класса председателю Себежского районного суда Анне Цапенко, о привлечении к осуществлению правосудия в качестве федерального судьи Пушкиногорского районного суда Валентина Воронкова с 1 августа 2019 года.