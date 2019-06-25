108 рогов благородного оленя запретили ввозить в Псковскую область

11:41, 25 июня 2019, ПАИ

108 рогов благородного оленя и 10,4 тонны говяжьей оболочки для колбас запретили ввозить в Псковскую область. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Продукцию перевозили из Белоруссии на двух автомобилях. Во время проверки в отношении партии натуральной оболочки, произведённой в Бразилии, инспекторами выяснилось, что в ветеринарном сертификате страны-экспортёра отсутствовала информация о прослеживаемости товара, о разрешении на ввоз товара на территорию ЕАЭС и о ветеринарном сертификате страны происхождения. Сертификат на партию рогов оформлен с нарушением правил на бумажном носителе без нанесения QR-кода, что не дает возможность подтвердить его подлинность. Кроме того, аттестованный вид деятельности предприятия-изготовителя, включенного в Реестр предприятий Таможенного союза, не предусматривал реализацию технического сырья.

В результате перемещение партий натуральной говяжьей оболочки и рогов благородного оленя по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате груза в Белоруссию.