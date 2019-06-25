Жителя Псковского района наказали за кражу из чужого дома
В Псковском районе 20-летний местный житель, страдающий психическим расстройством, отправлен на принудительное лечение. Он незаконно проник в чужое жилище и украл оттуда имущество, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковского района.
Кража произошла в декабре 2018 года. Мужчина при помощи топора выбил дверь жилища своего знакомого и похитил оттуда имущество на сумму около 13 тысяч рублей.
Псковский районный суд признал обвиняемого виновным в незаконном проникновении в чужой дом и краже имущества. Суд учёл состояние здоровья подсудимого и отсутствие у него судимости, и применил к нему принудительные меры медицинского характера.