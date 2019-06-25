0
09:10
Псковича осудили за растление 10-летнего мальчика
15:33
В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить
14:39
15 человек утонули в Псковской области с начала года
12:20
Подозреваемый в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках заключен под стражу
12:12
Из-за ДТП на мосту 50-летия Октября в Пскове близлежащие улицы «встали» в пробках
09:37
Около 1,5 млн рублей выплатит псковский инспектор ДПС за получение взятки
22:10
Уголовное дело за задержку зарплаты возбуждено в отношении гендиректора «Псковавиа»
Еще новости
Происшествия

Жителя Псковского района наказали за кражу из чужого дома

В Псковском районе 20-летний местный житель, страдающий психическим расстройством, отправлен на принудительное лечение. Он незаконно проник в чужое жилище и украл оттуда имущество, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковского района.

Кража произошла в декабре 2018 года. Мужчина при помощи топора выбил дверь жилища своего знакомого и похитил оттуда имущество на сумму около 13 тысяч рублей.

Псковский районный суд признал обвиняемого виновным в незаконном проникновении в чужой дом и краже имущества. Суд учёл состояние здоровья подсудимого и отсутствие у него судимости, и применил к нему принудительные меры медицинского характера.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковича осудили за растление 10-летнего мальчика
25 июня 2019
Псковича осудили за растление 10-летнего мальчика
В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить
21 июня 2019
В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить
15 человек утонули в Псковской области с начала года
21 июня 2019
15 человек утонули в Псковской области с начала года
Подозреваемый в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках заключен под стражу
20 июня 2019
Подозреваемый в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках заключен под стражу
Из-за ДТП на мосту 50-летия Октября в Пскове близлежащие улицы «встали» в пробках
20 июня 2019
Из-за ДТП на мосту 50-летия Октября в Пскове близлежащие улицы «встали» в пробках
Около 1,5 млн рублей выплатит псковский инспектор ДПС за получение взятки
20 июня 2019
Около 1,5 млн рублей выплатит псковский инспектор ДПС за получение взятки
Уголовное дело за задержку зарплаты возбуждено в отношении гендиректора «Псковавиа»
19 июня 2019
Уголовное дело за задержку зарплаты возбуждено в отношении гендиректора «Псковавиа»
Фургон с псковскими номерами врезался в КамАЗ в Петербурге
19 июня 2019
Фургон с псковскими номерами врезался в КамАЗ в Петербурге

Идет загрузка...