Наталья Ильина: Для ПсковГУ любая новая образовательная программа - ответ на требования работодателя

12:35, 25 июня 2019, ПАИ

Для Псковского государственного университета любая новая образовательная программа - ответ на требования со стороны работодателя, заявила врио ректора вуза Наталья Ильина на встрече с журналистами 25 июня.

Наталья Ильина рассказала, что ПсковГУ сегодня - классический университет, который выдаёт дипломы государственного образца. Он входит в число 33 опорных вузов РФ. Насчитывается 11 корпусов, 3 тысячи мест в общежитии, есть спортивная инфраструктура. «Среди всех университетов мы типичный среднестатистический вуз с широким форматом подготовки кадров для региона. Не в каждом регионе такой вуз есть», - цитирует врио ректора корресподент Псковского агентства информации.

Она добавила, что планируется трансформация направления «Образование», чтобы сконцентрироваться на востребованных образовательных программах со стороны работодателей. Проведена оценка основных направлений, по которым ПсковГУ планирует предоставлять новые образовательные программы. «Например, речь идет о медицинских кадрах, поэтому у нас будет сформирован отдельный медицинский факультет в партнерстве с Северо-Западным медицинским университетом», - пояснила Наталья Ильина.

Что касается научных преобразований, она заявила, что университет переходит в режим опытно-конструкторских разработок со своим инжиниринговым центром. По словам врио ректора, важно по запросу инвесторов ОЭЗ «Моглино» создать «исследовательскую ситуацию»: исследовательские студенческие работы, проектные студии со стороны университета и научно-производственные зоны со стороны работодателей.

«Студент - наша главная ценность, и он должен учиться и жить комфортно», - сказала Наталья Ильина. Она заверила, что новый кампус будет не просто общежитием, а настоящим студенческим городком. Входные критерии для проживания там определят сами студенты. «Они будут там не просто жить, но будут «социальными инвесторами» этого городка, например, вести кружок для школьников», - сообщила спикер и отметила, что кампус будет открытой зоной и для взрослых, и для детей Пскова. Горожане смогут там проводить определенные активности.

Говоря о международной деятельности, Наталья Ильина рассказала, что широкая студенческая мобильность будет продолжена, и ребята смогут получать практически документальное подтверждение своей учебы за рубежом.

Наталья Ильина поблагодарила коллектив деканов и профессоров, «который здорово включился в работу». Но, по ее словам, будут появляться и новые «полезные для вуза люди».